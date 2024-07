CrediturSP abre chamamento para ampliar oferta de recursos a empreendedores

Com o objetivo de ampliar as soluções de crédito turístico no Estado de São Paulo, a Secretaria de Turismo e Viagens abriu um chamamento público para instituições financeiras privadas se associarem ao CrediturSP, programa de crédito que já conta com 17 bancos públicos e privados, fundos de investimento e fintechs parceiras – e já ofereceu mais de R$ 1 bilhão em crédito.

O público-alvo do chamamento são instituições financeiras privadas (como bancos, fintechs, bancos digitais, OSCIPs de crédito, cooperativas de crédito), com registro no BACEN (Banco Central do Brasil) e fundos de investimento com registro CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Para participar, a instituição deve atender aos requisitos do edital e preencher um termo de adesão, que deve ser encaminhado com a documentação.

Para participar do chamamento do CrediturSP é preciso apresentar produtos exclusivos para os modelos de negócios do setor e uma página dentro do site ou aplicativo da instituição financeira. Outro compromisso é oferecer um diferencial dentro das linhas de crédito ofertadas.

“Ao identificar novas organizações e acrescentá-las ao portifólio do CrediturSP, diversificamos ainda mais a rede de soluções sob medida para projetos e empreendimentos turísticos de SP, atendendo à diversidade de demandas”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo. “O CrediturSP humaniza e acelera o acesso ao crédito turístico”, disse.

A marca da instituição será divulgada dentro da página da Secretaria de Turismo (Setur-SP); fica habilitada a participar dos workshops organizados pela Setur-SP nas 47 regiões turísticas do estado; acesso às cerca de 40 mil empresas do Cadastur SP para a oferta das soluções de crédito, além de ficar habilitado a usar a logo do CrediturSP para divulgação.

Criado para ser o maior e mais completo programa de facilitação e orientação ao crédito, o CrediturSP ativa a economia do setor turístico, qualificando a oferta de atrativos, impulsionando projetos e garantindo recursos a obras de infraestrutura. O incentivo deve impulsionar ainda mais o PIB turístico do Estado, que este ano deve atingir R$ R$ 304 bilhões do PIB, gerar 46 mil novos postos de trabalho e atrair mais de 49,1 milhões de visitantes ao Estado, de acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).