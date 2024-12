Creditur garante R$ 2 bi para financiamento de projetos turísticos em um ano

Em um ano de operação, o CrediturSP tem beneficiado toda a cadeia produtiva do setor com soluções de crédito, financiamentos e investimentos para o turismo, tornando-se o maior programa de crédito e investimentos turísticos do Brasil. Do artesão ao grande empreendedor, o programa fecha o ano com R$ 6 bilhões em recursos para financiamentos para agentes públicos e privados.

O CrediturSP é uma parceria da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) com mais de 20 instituições ligadas ao sistema econômico, incluindo a Desenvolve SP. Até o momento, já foram concedidos R$ 2 bilhões em projetos turísticos, capital de giro e obras de infraestrutura. “Os recursos sinalizam confiança e aquecimento, diversificam a oferta de atrativos e geram novos empregos em todas as regiões de São Paulo”, afirma Roberto de Lucena, da Setur-SP.

Uma das beneficiárias é a costureira Márcia França, de Apiaí, no Vale do Ribeira, que reabriu sua loja de produtos artesanais após o fim da pandemia com um empréstimo de R$ 17 mil do CrediturSP. “Reformei a fachada e adquiri uma nova máquina de costura”, disse. Conhecida pela confecção de mochilas de viagem e bordados, a artesã agora deseja expandir seus negócios e produzir enxoval para as pousadas da região. “Já penso em um novo empréstimo, para colocar um café, investir em produtos com o tema da natureza e comprar novos equipamentos”, afirma.

Um terreno de vista privilegiada no município de Aparecida, em breve, vai se tornar o mais novo hotel do Vale do Paraíba. “É um sonho para mim e para milhares de peregrinos. Imagine acordar, abrir a janela e estar de frente para o Santuário Nacional”, disse Paulo Afonso Piza, que mora no município na capital da fé do Brasil. Apenas o Santuário recebe, em média, 13 milhões de visitantes por ano.