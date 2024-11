Crédito da Desenvolve SP para o setor público cresce 103% na Região de Itapeva

Obras essenciais para a população e investimentos capazes de alavancar os negócios de quem empreende e faz a diferença são possíveis por meio do crédito disponibilizado pela Desenvolve SP para projetos e planos de negócios apresentados por prefeituras e micro, pequenos e médios empresários.

O crédito liberado pela agência paulista de fomento para o setor público da Região Administrativa de Itapeva foi de R$ 8,8 milhões de janeiro a outubro de 2024, um aumento de 103% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram investimentos, por exemplo, na implementação e reforma de prédios públicos, em usinas de energia fotovoltaica e pavimentação.

Se somados os valores destinados para as administrações municipais e para os empresários de até médio porte, o total chegou a R$ 9,2 milhões, uma alta de 29% na comparação entre 2023 e 2024.

Novo hospital em Paranapanema será de referência na região

Um novo hospital de referência tanto a cidade como para a região será entregue pela prefeitura de Paranapanema, que buscou crédito da Desenvolve SP e iniciou as obras de terraplanagem em junho de 2023, com previsão de entrega de 18 meses. Até outubro deste ano, mais de R$ 12,5 milhões já haviam sido liberados pela agência de fomento paulista paras as obras.

A nova unidade, localizada na Vila Leme e com 3.293 metros de área construída, vai contar com 40 leitos. São oito gerais, seis de maternidade, 18 clínicos, um de pronto-socorro e um no centro cirúrgico. O recurso liberado pela Desenvolve SP saiu por meio da Linha de Apoio a Investimentos Municipais (LIM), que financia tanto a infraestrutura de atendimento ao público como a da administração do município, em diversas áreas.

Sonho realizado

Em Itaberá, a empresária Ivoneide Divina Marques obteve crédito da Desenvolve SP por meio da linha Desenvolve Mulher para ampliar o espaço de seu empreendimento, a Neide Armarinhos e Confecções. Dezoito anos atrás, ela trabalhava em casa como costureira e teve a ideia de montar uma loja de armarinhos, simples e pequena. Mas percebeu que precisava aumentar o comércio pois começou a investir em roupas, tecidos e variedades.

“Participei de uma reunião com o Sebrae, comecei a pesquisar, entrei em contato com a Desenvolve SP e iniciei o processo para conseguir o crédito. Quando eu vi que era algo seguro e de confiança, dei início à minha construção. Esse dinheiro veio em boa hora. Consegui terminar e hoje estou em um espaço amplo onde consigo atender ainda melhor os meus clientes. Resolvi contar um pouco da minha história para que sirva de exemplo a outras mulheres que também sonham em ser uma empreendedora”, disse a empresária.

Histórico de Apoio ao Desenvolvimento

Em 15 anos de atuação, a Desenvolve SP já desembolsou R$ 7,91 bilhões, apoiando 236 prefeituras e 15.600 projetos de negócios em 468 cidades. Desse total, R$ 769 milhões foram destinados a iniciativas sustentáveis, e R$ 382 milhões financiaram projetos de inovação, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ambiental no Estado de São Paulo.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).