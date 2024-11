Crédito da Desenvolve SP para a Região de Marília sobe quase 300% em 2024

O total em crédito da Desenvolve SP para prefeituras e micro, pequenas e médias empresas da Região Administrativa de Marília alcançou quase R$ 4,5 milhões no acumulado de 2024. Essa valor é 298% maior que o montante liberado pela agência de fomento paulista no mesmo período do ano passado (de janeiro a outubro).



Somente para o setor privado, os desembolsos foram de quase R$ 1,8 milhão neste ano, um aumento de 58% em relação aos 10 primeiros meses de 2023. Foram contemplando planos de negócios apresentados por empreendedores(as) de cidades como Ourinhos, Tarumã, Tupã, Marília, Assis e Cândido Mota. O crédito permitiu investimentos por exemplo em máquinas e equipamentos.



Sustentabilidade: energia solar impulsiona economia em franqueadora de bolos caseiros



A empresária Evelize Pereira Ziglio é dona da franqueadora Bolo Lá Dcasa, com matriz em Ourinhos e quatro filiais, além de unidades espalhadas em várias cidades. Com o crédito da Desenvolve, Evelize instalou uma usina fotovoltaica na matriz e está muito satisfeita. “Há transferência de créditos de kilowatts gerados para abater nas contas das filiais. Com essa economia, começamos a testar fornos elétricos, alternativos ao gás de cozinha e com menor impacto ao meio ambiente”, afirmou a empreendedora”.



Infraestrutura: pavimentação beneficia moradores em Ibirarema



O crédito da Desenvolve também permitiu a prefeitura de Ibirarema, por exemplo, a iniciar obras de pavimentação para beneficiar os moradores da cidade e quem acessa o município. Foram quase R$ 3 milhões já liberados para a administração municipal somente neste ano.



Histórico de Apoio ao Desenvolvimento



Em 15 anos de atuação, a Desenvolve SP já desembolsou R$ 7,91 bilhões, apoiando 236 prefeituras e 15.600 projetos de negócios em 468 cidades. Desse total, R$ 769 milhões foram destinados a iniciativas sustentáveis, e R$ 382 milhões financiaram projetos de inovação, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ambiental no Estado de São Paulo.



Sobre a Desenvolve SP



A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).