Crédito da Desenvolve SP estimula crescimento de empresas recém-criadas

Atuando para cada vez mais democratizar o crédito e gerar, por meio de emprego e renda, desenvolvimento sustentável, a Desenvolve SP liberou mais de R$ 122 milhões em financiamentos para 411 micro, pequenas e médias empresas instaladas em 107 cidades paulistas de janeiro até meados de julho de 2024.

Mais uma vez o Estado de São Paulo bateu novo recorde de abertura de empresas. Foram mais de 174 mil em todo território paulista no primeiro semestre de 2024. Isso representa um aumento de quase 15% em relação ao seis primeiros meses de 2023, quando foi registrado um total de mais de 152 mil.

O empreendedor que acabou de abrir sua empresa também pode acessar o crédito da agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para explicar como tudo isso funciona e a importância do crédito para o crescimento das empresas e do número de empreendimentos, nossa reportagem conversou com Luca Seeder Iacona, Superintendente de Negócios da Desenvolve SP.

Reportagem – O governo do Estado anunciou o aumento do número de abertura de empresas em São Paulo no primeiro semestre do ano. O que esse aumento representa para a economia paulista?

Luca Seeder – O aumento do número de novas empresas é um indicador positivo da economia local. Mais empresas significam mais oportunidades de emprego, aumento da competitividade e diversificação da economia. Com mais empresas operando, a arrecadação de impostos aumenta, proporcionando mais recursos para investimentos em infraestrutura, educação, saúde e outros serviços públicos essenciais. É um círculo virtuoso.

Reportagem – Qual o papel e como o crédito influencia nesse aumento do número de abertura de empresas?

Luca Seeder – O crédito desempenha um papel crucial ao fornecer os recursos necessários para que novos empreendedores transformem suas ideias em negócios viáveis, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico sustentável. A Desenvolve SP, como uma agência de fomento, tem um papel vital nesse processo, facilitando o acesso ao crédito e apoiando o crescimento das novas empresas.

Reportagem – Novas empresas também podem acessar o crédito na agência do estado e em quais situações?

Luca Seeder – Os investimentos físicos (obras e equipamentos) de uma nova empresa poderão ser financiados através de uma das linhas de Crédito que compões a modalidade “Projetos de Investimento”; e se o investimento for para inovação, também existem linhas de crédito específicas.

Reportagem – Quais são os critérios levados em conta para que uma empresa que tem esse perfil possa acessar o crédito da agência?

Luca Seeder – Praticamente as mesmas condições das demais empresas, como por exemplo, não possuir restrição no Serasa, estar em dia com as obrigações tributárias e com os órgãos de meio ambiente, possuir garantias. Mas o mais importante é apresentar um bom Plano de Negócios, pois é a análise da sua viabilidade que dependerá a aprovação do crédito.

Reportagem – Quais as condições desses financiamentos, como taxas e prazos?

Luca Seeder – Para Projetos de Investimentos, até 120 meses no total, sendo 36 meses de carência de amortizações (com cobrança apenas de juros e correção monetária) e 84 meses para amortizar, com juros a partir de 0,33% ao mês acrescidos da SELIC. Em caso de inovação, há condições diferenciadas, conforme o objeto a ser financiado. Os processos de crédito iniciam com o registro de um pedido diretamente em nosso portal, acessando “Solicitações Online”.