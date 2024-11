Crédito da Desenvolve SP ao setor público da Região Metropolitana de São Paulo cresce 71,5%

A Desenvolve SP incentiva projetos públicos que proporcionam uma melhor qualidade de vida para as pessoas e planos de negócios – muitos ligados à tecnologia e à sustentabilidade – , capazes de impulsionar os negócios de micro, pequenos e médios empresários dentro do estado de São Paulo.

De janeiro a outubro deste ano, foram quase R$ 185 milhões em crédito da agência de fomento paulista que contemplaram obras de prefeituras da Grande São Paulo em áreas importantes, entre elas iluminação pública, implantação e reforma de prédios públicos, pavimentação e construção de espaços de lazer e esporte. Esse valor liberado para as gestões municipais foi 71,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2023.

Já a soma do crédito liberado para prefeituras e empreendedores paulistas em 2024 ficou em R$ 192,75 milhões, uma alta de 5% na comparação com o total dos 10 primeiros meses do ano passado. Somente ao setor privado, foram 540 empresas de até médio porte atendidas neste ano em áreas como educação, comércio, informática, saúde, construção civil etc.

Campo de futebol vai tirar crianças da criminalidade e das drogas, diz prefeito

Com o crédito da Desenvolve SP, a Prefeitura de Itaquaquecetuba vai entregar, para os moradores do Jardim Odete e região, um campo de futebol com grama sintética e toda uma estrutura para a prática esportiva. Cerca de R$ 8 milhões já haviam sido liberados pela agência de fomento paulista até outubro deste ano. A obra ocorre em uma área de um antigo lixão. O local vai contar com arquibancada, playground, estacionamento, gradil, vestiários, banheiros e acessibilidade. “Essa atividade esportiva é muito importante para tirar nossas crianças da criminalidade, das drogas, do caminho ruim, e trazer para formação de verdadeiros cidadãos. É o primeiro campo listrado de grama sintética do Alto Tietê”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

“O crédito da Desenvolve SP proporcionou mais pessoas impactadas”

Com nove anos de existência e instalada em Barueri, na Grande SP, a Inklua buscou o crédito da Desenvolve SP para investir em tecnologia e ampliar seu raio de ação. Hoje a empresa atua em todo o Brasil como uma consultoria e plataforma digital que proporciona a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A consultoria faz a conexão entre seus clientes (empresas que buscam mão de obra) e os candidatos, enquanto a plataforma permite que as empresas façam contato direto com os candidatos cadastrados.

“Nossa empresa sempre cresceu de forma orgânica com capital próprio. No oitavo ano de atuação, começamos a investir em tecnologias para melhorar a experiência do candidato, aumentar a eficiência e a qualidade da consultoria e diversificar as soluções de recrutamento e seleção para clientes. A linha de crédito da Desenvolve em si é incrível, viabilizou o investimento que nos trouxe maior escala, mais pessoas impactadas e, a partir de 2025, teremos mais contratações na própria Inklua. Esse crédito é uma alternativa para o empreendedor que teria um custo muito alto se buscasse o recurso no mercado tradicional, ou então teria que diluir sua participação no próprio negócio caso optasse por investidores externos”, disse o empresário. Segundo Leonardo Carneiro, a cada ano, a empresa ajuda mais de 3 mil pessoas e mais de 500 empresas.



Desenvolve SP incentiva projetos de inovação com taxas e condições atrativas

A Desenvolve SP oferece taxas competitivas ao empreendedor que tem um projeto para desenvolver um novo produto, um novo serviço ou mesmo uma modalidade de atendimento diferenciada. São várias linhas de crédito que contemplam os investimentos com equipes, materiais, testes, softwares, e o que mais for necessário para que essa inovação chegue competitiva ao mercado. Para mais informações, acesso o link.



Histórico de Apoio ao Desenvolvimento



Em 15 anos de atuação, a Desenvolve SP já desembolsou R$ 7,91 bilhões, apoiando 236 prefeituras e 15.600 projetos de negócios em 468 cidades. Desse total, R$ 769 milhões foram destinados a iniciativas sustentáveis, e R$ 382 milhões financiaram projetos de inovação, fortalecendo o desenvolvimento econômico e ambiental no Estado de São Paulo.



Sobre a Desenvolve SP



A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).