Crédito da Desenvolve SP a empresas e os empregos formais crescem no Estado

O total em crédito liberado pela Desenvolve SP para micro, pequenas e médias empresas instaladas no Estado teve um aumento de 287% de abril para maio. Paralelo a isso, a economia paulista comemora uma alta de 0,5% nos empregos formais em abril.

Em maio, foram quase R$ 33 milhões em auxílio financeiro da agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) para empreendedores(as) expandirem seus negócios, adquirirem máquinas e equipamentos, modernizarem sua produção ou então ganharem fôlego por meio do capital de giro.

“Nosso compromisso é com o crescimento sustentável das cidades e de suas regiões. Com taxas e condições mais atrativas que o mercado tradicional, a Desenvolve SP busca democratizar o crédito. Ao ajudar o empreendedor a ampliar seus negócios e o gestor público a desenvolver o município, a agência contribui para a geração de emprego e renda e, consequentemente, para a qualidade de vida das pessoas”, afirma Gustavo Melo, diretor de Negócios da Desenvolve SP.

Inovação e Tecnologia

De abril para maio, também houve aumento na liberação de crédito para inovação, por meio da linha Inovacred. Foram mais de R$ 3,8 milhões no mês passado, um crescimento total de quase 6 vezes (578%) se comparado a abril.

Com o crédito da Desenvolve SP, a startup Home Book Portaria, em Campinas, criou um sistema robótico de controle de acesso para portarias. Os investimentos foram direcionados para o desenvolvimento do protótipo, aquisição de equipamentos e contratação de mão de obra especializada.

“Há uma funcionalidade que só nós temos. Na biometria facial, conseguimos notificar se a pessoa está com pânico, possivelmente sendo vítima de um sequestro relâmpago. É um código nosso, uma inovação nossa.”, afirma Alcino Vilela Ramos Jr., dono da startup.

Empreendedorismo feminino

Em maio deste ano, as linhas Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável completaram 15 meses de existência. São modalidades de crédito voltadas para empresas com liderança majoritariamente feminina. Foram quase R$ 10 milhões em créditos liberados pela agência paulista por meio dessas duas linhas.

A construção de uma nova unidade da escola bilingue canadense Maple Bear em Piracicaba, no interior do Estado, segue a todo vapor. A sócia administradora Ana Maria Fischer Angeli procurou a Desenvolve SP, apresentou o projeto e teve o crédito aprovado. “É um crédito que olha para as mulheres. Isso incentiva muitas que nem pensam na possibilidade de tentar e arriscar para aumentar o seu negócio”, afirmou Ana Maria.

O novo prédio da franquia, voltado apenas para o Ensino Infantil, está em um terreno de mais de 1.500 m² e com uma arquitetura sustentável e ecologicamente correta. Trata-se de uma estrutura metálica casada com tijolos ecológicos e materiais na sua forma natural. A chamada “arquitetura da felicidade” está junto à natureza, em um ambiente aberto, com iluminação e ventilação naturais.

Mais emprego – Pesquisa da Fundação Seade – com base nos números do Ministério do Trabalho – aponta a criação de 76 mil vagas de trabalho com carteira assinada em abril no território paulista, uma alta de 0,5%. Esse saldo positivo é resultado da diferença entre a abertura e o fechamento de postos de trabalho. Em abril, todos os setores – agricultura, serviços, indústria, construção e comércio – registraram crescimento.