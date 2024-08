CreativeSP levará empresas para a Womex, na Inglaterra

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até dez empresas paulistas para a Worldwide Music Expo (Womex), na Inglaterra, uma das maiores feiras do mundo da indústria musical. A missão empresarial, que acontece entre 23 e 27 de outubro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 6 de setembro. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

“A Womex reúne líderes e visionários da indústria musical, tornando-se uma excelente oportunidade para as empresas paulistas se atualizarem, conferirem as novidades do mercado em primeira mão e, naturalmente, construírem parcerias estratégicas”, comentou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

As empresas selecionadas poderão trocar conhecimentos e fazer negócios com representantes de cerca de 100 países. No ano passado, a Womex reuniu mais de 2,7 mil profissionais – entre promotores de eventos, produtores e distribuidores, por exemplo – e quase 1,4 mil empresas.

Além da questão cultural, o setor musical tem ganhado peso na economia paulista, inclusive por conta dos grandes shows e festivais. Além do já consolidado Lollapalooza, por exemplo, só a edição de estreia do The Town, em setembro do ano passado, no Autódromo de Interlagos, movimentou cerca de R$ 1,7 bilhão em setores como hospedagem, alimentação e transporte. Com um público de meio milhão de pessoas, o evento gerou cerca de 20 mil empregos.

O CreativeSP

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 25 missões já realizadas, o CreativeSP levou 225 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura, por exemplo.

Ao todo, serão 10 missões em 2024. O CreativeSP já esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game DevelopersConference (EUA), nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França), no Festival Fringe de Edimburgo (Escócia) e na Gamescom (Alemanha). Até o fim do ano, além da Womex, ainda tem Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Ventana Sur (Uruguai).