Cream de São Caetano acolhe mulheres em vulnerabilidade psicossocial

O Cream (Centro de Referência Especializado em Assistência à Mulher), inaugurado pela Prefeitura de São Caetano do Sul em julho de 2023, contempla serviços destinados à proteção e reintegração da mulher vítima de violência. O departamento já ultrapassou uma centena de atendimentos psicossociais, além de orientação jurídica, cursos profissionalizantes e o Sebrae Aqui, canal de entrada para mulheres que buscam soluções para começar a empreender.

O Cream tem como prioridade garantir às mulheres referenciadas seu acesso a direitos integrais, visando o rompimento do ciclo de violência existente, estimulando a autoestima e promovendo a autonomia e o protagonismo de cada uma, respeitando seus desejos, projetos e peculiaridades.

“O Cream é um canal exclusivo de atendimento à mulher agredida, seja uma agressão física ou psicológica. É um equipamento com acesso a emprego, que acelera sua reintegração e a retomada de sua independência financeira. Quando a mulher vem para cá, ela recebe apoio, uma mão amiga do Cream, que lhe oferece carinho e acolhimento”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

O Cream está localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 502, Bairro Santo Antônio, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Tem na sua estrutura 10 mulheres: a coordenadora e advogada, Maria Aparecida da Silva; duas psicólogas; duas assistentes sociais; uma advogada; uma pessoa na limpeza; uma motorista e duas colaboradoras gerais. O telefone é o 4228-8902.

O local é equipado, também, com uma viatura da Patrulha Maria da Penha (a segunda da cidade), resultado de emenda do deputado estadual Thiago Auricchio, autor do Código Paulista de Defesa da Mulher.

O Cream tem parcerias com psicólogos, assistentes sociais, Forças de Segurança, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Plajam (Plantão Jurídico de Atendimento à Mulher). “O Cream é o elo entre as moradoras e toda a rede de serviços de São Caetano, que garantem acesso a tudo o que temos disponibilizado. São equipamentos e profissionais que fazem a diferença na vida de muitas famílias, porque quando cuidamos da mulher, cuidamos das gerações”, enfatiza o secretário da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social), Thiago Mata.

SÃO CAETANO CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER

Com o Cream, São Caetano reforça sua condição de referência na defesa da mulher. A cidade possui outros equipamentos e ações voltadas ao público feminino na cidade, como o Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), a Casa da Gestante, a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha e o Código Municipal de Defesa da Mulher.