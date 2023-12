Crea-SP realiza quase 700 mil fiscalizações no Estado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) já soma, entre os meses de janeiro e novembro de 2023, 699.190 ações fiscalizatórias nos 645 municípios paulistas. O número ultrapassa a ambiciosa meta anual, que era de 600 mil, o que é um recorde histórico para o Crea-SP. Em 2022, o Conselho também havia superado uma meta inédita ao executar 462 mil operações de fiscalização. Para 2024, a expectativa é de que os números continuem em ascensão.

De 2015 a 2022, as fiscalizações aumentaram cerca de 1.600%. O crescimento se deve ao planejamento do Crea-SP, parcerias com outras instituições e o uso de tecnologias para apoio às atividades, com pesquisas e apurações remotas, antes e durante a atuação dos agentes fiscais em campo, caso do FiscalizApp, aplicativo desenvolvido internamente. A superintendente de Fiscalização da autarquia, engenheira Maria Edith dos Santos, destaca iniciativas como as forças-tarefas, que direcionam as operações de acordo com as peculiaridades de cada localidade, e projetos inovadores, como a Fiscalização Inteligente e o Match da Fiscalização. “Graças à tecnologia, conseguimos otimizar processos”, afirma.

“A fiscalização é a principal frente de atuação do Crea-SP e temos investido em entregar valor à área tecnológica com esse trabalho, pois, desta forma, conscientizamos a sociedade sobre a importância de se contratar responsáveis técnicos. Essas operações contribuem também para a segurança da população ao exigir a presença de profissionais habilitados e registrados à frente dos projetos das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências”, completa.