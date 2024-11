Crea-SP realiza Operação de Natal em SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza, até o dia 29/11, uma força-tarefa de fiscalização em edição especial de Natal. A operação acontece simultaneamente em todo o estado de São Paulo e tem o objetivo de garantir a presença de profissionais habilitados e registrados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho, visando a segurança da população.



Estão previstas diligências nos municípios paulistas, em prefeituras, shoppings centers e outros empreendimentos que contam com decoração natalina. Isso porque a montagem dos itens requer o acompanhamento de responsáveis técnicos, entre engenheiros, agrônomos, geocientistas, tecnólogos e designers de interiores, a depender de cada situação e serviço.



“Nosso trabalho é assegurar a proteção das pessoas, sejam os profissionais que atuam na montagem das estruturas ou a sociedade, que aproveita as festas de fim de ano para os momentos de lazer”, explica a engenheira Lígia Mackey, presidente do Crea-SP.



O cuidado também é orientado no uso doméstico, principalmente em fiações elétricas, com iluminação colorida e enfeites típicos da celebração. Instalações feitas de forma incorreta, com acúmulo de luzes e o uso excessivo de ‘gambiarras’ podem acentuar princípios de incêndio e curtos-circuitos. Por isso, o período pede atenção redobrada.



Denúncia

Para fortalecer a ação de fiscalização do Crea-SP, canais de denúncia estão disponíveis em todas as unidades do Conselho, no site, por telefone (0800 017 18 11), pelo e-mail: faleconosco@creasp܂org܂br ou pelo aplicativo Crea-SP, disponível para Android e iOS.

Sobre o Crea-SP – Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.