Crea-SP realiza Fórum de Políticas Públicas em São Paulo

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove, no dia 29 de julho, o último encontro do Fórum de Políticas Públicas. A edição de São Paulo fecha um ciclo itinerante que passou pelos municípios de Taubaté, Adamantina, Ribeirão Preto e Mogi Mirim, discutindo soluções baseadas nos conhecimentos da área tecnológica para os desafios mais comuns encontrados nessas regiões. O objetivo é conectar os profissionais registrados no Crea-SP com gestores públicos de diferentes esferas e as inscrições, para isso, são gratuitas.

“A chegada do Fórum de Políticas Públicas à capital paulista é resultado de um esforço desprendido para efetivar o Conselho como ferramenta colaborativa do poder público, criando uma ponte de diálogo de engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos, que detêm a capacidade técnica para criar e executar projetos, com os gestores públicos, que são os atores da tomada de decisão dos temas relacionados à sociedade”, detalha a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey. “Com isso, esperamos que haja mais assertividade nas iniciativas implementadas nos serviços públicos, gerando melhor qualidade de vida para a população”, completa.

O evento, que acontece no bairro da Consolação, em sede da autarquia, é dividido em três subtemas dentro da abordagem de macrodesenvolvimento. O primeiro deles, sobre inovação e tecnologia, inclui referências de cidades inteligentes, com destaque para a internet das coisas e outras soluções aplicáveis na infraestrutura.

O segundo, de planejamento urbano e sustentabilidade, abrange transporte público, mobilidade, gestão de resíduos sólidos e reciclagem. E, por fim, o terceiro trata da conexão e da conectividade das metrópoles com as zonas rurais, com perspectivas sobre o agronegócio e estratégias de expansão da urbanização e seus impactos no meio ambiente.

Para mediar o debate, o engenheiro Vinicius Marchese, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), está confirmado na programação. “Os profissionais da área tecnológica estão na dianteira do desenvolvimento, pois são os responsáveis por elaborar soluções que venham ao encontro dos desafios dos municípios. O Sistema Confea/Crea e Mútua compreende a dimensão dessa tarefa e tem estreitado, cada vez mais, a relação com a gestão pública, colocando as profissões à serviço da sociedade”, ressalta Marchese.

Entre os palestrantes confirmados, estão os engenheiros ambientais especialistas em desenvolvimento sustentável Prof. Dr. Jorge Luis Gallego Zapata e Prof. Dra. Alejandra Balaguera Quintero; Lucia Bellocchio, fundadora da Trend Smart Cities, uma consultoria focada em cidades inteligentes; e Wilson Levy, diretor e professor permanente do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Nove de Julho (Uninove).

Serviço

Fórum de Políticas Públicas do Crea-SP em São Paulo

Data: segunda-feira, 29 de julho

Horário: das 18h às 21h

Local: Sede Angélica do Crea-SP

Endereço: Avenida Angélica, 2.364, Consolação, São Paulo/SP

Inscrições gratuitas aqui