Crea-SP realiza 5º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental

Vivemos um momento crucial em que o avanço das mudanças climáticas exige ação imediata. Ciente do seu papel estratégico no enfrentamento aos crescentes desafios nas cidades e no campo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza o 5º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental (EPEA). O evento acontece na quarta-feira (31/1), em formato híbrido, com transmissão pelo YouTube, e na unidade do coworking do Crea-SP na rua Nestor Pestana, 87, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e estão abertas no link.

Durante o evento, grupos de trabalho formados por especialistas discutirão temas relevantes sobre mudança climática, como desastres climáticos e as ações da engenharia; descarbonização e políticas públicas; e justiça climática. A atividade é parte de um compromisso da agenda ESG do Crea-SP: fornecer conhecimento técnico para assuntos urgentes e que são de interesse da sociedade. Ao final do debate, representantes de cada um dos GTs apresentarão os principais resultados ao público presente, contribuindo com a construção de estratégias efetivas para o enfrentamento dessas questões.

Como parte da programação, os engenheiros Henrique Cerreti e Fabiano Sampaio Rodrigues também conduzirão um minicurso sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Cerretti tem mais de 20 anos de experiência na gestão estratégica, inovação e liderança de projetos de reabilitação de áreas contaminadas, com foco na remediação de solo e água subterrânea. Já Rodrigues atua há mais de 16 anos na área de projetos e consultoria de desenvolvimento de tecnologia voltada para área ambiental.

O minicurso será dividido em duas etapas: uma teórica, durante o 5º EPEA, e outra prática, para quem desejar aprofundar o aprendizado em uma imersão a ser realizada no dia 17 de fevereiro, no Senac Zona Sul. As inscrições para essa segunda parte são limitadas e serão disponibilizadas presencialmente, no dia 31, aos interessados.

Serviço

5º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental

Data: Quarta-feira, 31 de janeiro

Horário: das 17h às 20h30

Presencial: Rua Nestor Pestana, 87 – 1ª sobreloja – Consolação, São Paulo

On-line: TV Crea-SP