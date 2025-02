Crea-SP oferece capacitação para profissionais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) tem a missão de qualificar continuamente profissionais e estudantes. O Crea-SP Capacita é uma iniciativa que oferece cursos gratuitos de diversos temas relacionados à área tecnológica e temas de desenvolvimento pessoal.

No dia 26 de fevereiro, a programação traz o minicurso de Gerenciamento de obras, com foco na otimização de projetos e gestão inteligente de recursos. A aula está com inscrições abertas no Sympla e será realizada em formato híbrido, com a opção de participação presencial da Sede Angélica do Crea-SP (Av. Angélica, 2.364,Consolação, São Paulo/SP) ou on-line pela TV Crea-SP , canal do Conselho no YouTube.

O engenheiro Edgar Ramos dos Santos, especialista em Gerenciamento de Projetos, com 17 anos de experiência na área, será o responsável por conduzir o encontro, que tem como objetivo capacitar e desenvolver uma visão prática dos principais desafios enfrentados no setor da construção civil. A partir da utilização de ferramentas essenciais, como cronogramas físicos e financeiros, além de softwares especializados, os participantes poderão aprender a otimizar o planejamento e a execução das obras. A gestão eficiente de mão de obra, materiais e equipamentos será abordada, com estratégias voltadas para a redução de custos e aumento da produtividade.

Crea-SP Capacita

Desde sua criação, o Crea-SP Capacita tem sido uma referência para quem busca aprimorar conhecimentos e desenvolver habilidades estratégicas nas profissões de Engenharia, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. Com uma abordagem dinâmica e alinhada às demandas dessas áreas, a plataforma já capacitou milhares de profissionais, oferecendo cursos diversos de aprimoramento contínuo, como Aplicações de Robótica Industrial, Análise de Estabilidade de Taludes e Encostas, Projetos em Impermeabilização, Legislação e Exercício Profissional, entre outros.

“Investir na capacitação e atualização dos profissionais é investir no desenvolvimento do setor como um todo. O Crea-SP, busca oferecer ferramentas e conhecimentos que não apenas aprimoram as habilidades técnicas, mas também preparam os profissionais para liderar com excelência em um mercado em constante transformação”, reforça a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.