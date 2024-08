Crea-SP fiscaliza montagem da Festa do Peão de Barretos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) esteve presente no Parque do Peão, em Barretos, local da realização da maior festa de rodeio da América Latina para uma ação de fiscalização especial. Entre os dias 7 e 13 de agosto, os agentes fiscais realizaram uma força-tarefa para fiscalizar o exercício profissional de mais de 50 empresas envolvidas na produção do evento, que contou com a colaboração de mais de 3 mil profissionais de diferentes áreas para a sua realização.

Para garantir a segurança de cerca de um milhão de pessoas previstas para participar da festa, que acontece entre os dias 15 e 25 de agosto, a equipe se atentou a diferentes aspectos, que envolvem as áreas de engenharia civil, ambiental, elétrica, mecânica, segurança do trabalho, entre outras.

“Quando realizamos uma fiscalização, nosso intuito é encontrar, em cada tarefa, profissionais da área tecnológica habilitados e registrados no Crea-SP. Dessa forma, garantimos que, além dos serviços serem realizados seguindo as leis previstas, há maior segurança para a sociedade”, explicou a Eng. Tatiane Brioli, gerente regional do Conselho.

O escopo de trabalho acarretou em diligência em toda a extensão do local, com mais de 2 milhões de metros quadrados, para a identificação das atividades técnicas e profissionais responsáveis, além da verificação das documentações, como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e listagem com a relação de todas as empresas envolvidas.

“É muito importante cuidar da segurança do trabalho em eventos desse porte e notamos que, ano após ano, o clube Os Independentes segue investindo e trabalhando em parceria com empresas que ajudam nessa atuação. Como técnico de segurança do trabalho, procuro sempre fazer o melhor e reconheço o quanto é essencial a presença de órgãos fiscalizadores como o Crea-SP, para provar que o espaço está empenhado e seguindo os melhores caminhos, garantindo que todas as instalações e equipamentos de proteção estão sendo utilizados de forma correta”, enfatizou o bombeiro do evento Avanilson Luiz de Souza.

O Conselho atuou de forma aprimorada neste ano, garantindo um maior índice de fiscalização: o tempo de trabalho em campo ganhou mais dias, totalizando uma semana, o que tornou a fiscalização mais detalhada e abrangente, possibilitando a ação em tarefas que são realizadas com mais antecedência. Com isso, os agentes fiscalizaram cada detalhe do parque, desde as estruturas metálicas, catracas de acesso ao local, geradores de energia, camarotes, área de acampamento, ranchos, tendas, palcos a instalações de sistema de som e leds.

O presidente do Parque do Peão, Hussein Gemha Júnior, avaliou a importância da força-tarefa para reforçar a credibilidade do rodeio. “A chancela do Crea-SP engrandece qualquer tipo de evento, garantindo a qualidade e a aprovação da festa. Isso é muito importante”, concluiu.