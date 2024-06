Crea-SP e IPT firmam parceria para capacitação profissional

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), maior conselho de fiscalização profissional da América Latina, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), maior centro de pesquisa aplicada do Brasil, assinaram uma parceria se comprometendo a trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de atividades no âmbito acadêmico. A formalização do termo de cooperação foi realizada na última quinta-feira (20/06), na capital paulista.

O objetivo é capacitar profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências com iniciativas de inovação, treinamento e educação corporativa, absorção e transferência de tecnologias, aprimoramento e otimização de processos produtivos, e mais. A troca de informações entre as partes e a fiscalização orientativa da prestação de serviços dessas categorias também estão incluídas.

A Profa. Dra. Liedi Bernucci, diretora-presidente do IPT, pontuou a importância das ações colaborativas como essa. “Ajudamos muito na formação de recursos humanos e na capacitação, que é um dos focos deste termo. [Hoje] estamos enfrentando graves problemas e todos aqui presentes, vinculados ao Crea-SP e ao Instituto, podem exercer uma função importantíssima diante da emergência em que vivemos”, comentou a engenheira ao mencionar a crise climática e os desafios relacionados.

O protagonismo feminino na liderança do IPT e do Conselho também foi destacado, uma conquista que representa o avanço do debate sobre inclusão e equidade de gênero nas profissões. “Somos duas mulheres à frente de organizações de grande renome e documentando o nosso compromisso com a área tecnológica. É um momento muito significativo”, afirmou a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

“O Instituto fará 125 anos no próximo dia 24. Não podemos esquecer do nosso passado e dos fatos que marcaram essa história. Precisamos olhar para as nossas instituições e pautar essa atitude no presente para garantir um mundo melhor para todos no futuro”, completou Liedi.

Os próximos passos serão dados em direção ao estabelecimento das ações entre Crea-SP e IPT.