Crea-SP atua com fiscalização na região do ABC Paulista

Até o dia 15 de março, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza força-tarefa de fiscalização na região do ABC Paulista. A ação, de caráter orientativo e preventivo, visa assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.

Ao todo, estão previstas 250 diligências em sete cidades: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os agentes do Crea-SP atuarão identificados para verificar o exercício profissional em indústrias dos mais diversos portes e segmentos.

“Nossa missão é trabalhar em prol da valorização profissional e segurança da sociedade ao garantir a presença de responsáveis habilitados à frente das atividades de Engenharia, Agronomia, Geociências e demais atuações tecnológicas na região”, explica o chefe da Unidade de Gestão da Inspetoria (UGI) de Santo André, o engenheiro André Sobreira de Araújo.

Balanço

Ano a ano, o Crea-SP segue superando suas metas de fiscalização. Entre 2015 e 2023, as operações aumentaram 2.670%. No ano passado, a expectativa, que era de chegar a 600 mil operações, ainda em novembro, foi ultrapassada e o ano fechou com 774.299 ações fiscalizatórias, um novo recorde histórico. Em 2022, o Crea-SP também havia superado a meta, que era de 400 mil, executando 462 mil operações.

Denúncia

Para fortalecer a ação de fiscalização do Crea-SP, canais de denúncia estão disponíveis em todas as unidades do Conselho, no site, por telefone (0800 017 18 11), pelo e-mail: faleconosco@creasp܂org܂br ou pelo aplicativo Crea-SP, disponível para Android e iOS.

São infrações à legislação profissional: a ausência de responsável técnico em projetos, execuções ou prescrições; obras clandestinas; falta de placa na obra ou de identificação de responsável em atividades sujeitas à fiscalização; produção irregular de material ou insumo aplicáveis na Engenharia, Agronomia e Geociências; e outras situações relacionadas à violação do exercício técnico.