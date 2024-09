CREA-RJ está com inscrições abertas para o Prêmio de Meio Ambiente 2024

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) está com inscrições abertas até o dia 18 de setembro para o Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente 2024. Este há mais 25 anos reconhece e valoriza as ações que contribuem para a preservação, defesa e conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável no estado do Rio de Janeiro nas áreas da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia.

A indicação dos nomes de personalidades, das instituições ou entidades à premiação poderá ser efetuada por qualquer pessoa ou organização vinculada ao Sistema Confea/Crea, por meio do preenchimento completo da Ficha de Indicação. Prevê-se, ainda, a premiação “Post Mortem”, sem qualquer número limite. As inscrições podem ser feitas através do site oficial do CREA-RJ.

Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia especial, a ser realizada em [local e data do evento], onde terão a oportunidade de apresentar seus projetos e serem reconhecidos pela contribuição ao meio ambiente.

Para mais informações sobre o prêmio e detalhes sobre o processo de inscrição, acesse link do prêmio.