CRCSP apoia campanha Junho Vermelho

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) apoia a campanha Junho Vermelho, criada para incentivar, dar visibilidade à doação de sangue e conscientizar a população sobre a importância desse gesto. A campanha ocorre em junho porque o mês é conhecido pelo baixo nível de doações, sendo o Dia Mundial do Doador de Sangue celebrado no dia 14.

Em junho tem a chegada do inverno e muitas pessoas acabam ficando inaptas para doar sangue devido às infecções respiratórias, tão comuns nesse período. Por outro lado, a demanda por doação é incessante durante o ano todo. De acordo com estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, uma única doação sanguínea pode salvar até quatro vidas.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, com dados divulgados neste ano, no Brasil, cerca de 1,4% da população doa sangue regularmente, equivalente a 14 pessoas a cada mil habitantes. Isso totaliza 3.159.774 de doações de sangue por ano no Sistema Único de Saúde (SUS). Embora o número coloque o país dentro das expectativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), é comum a falta de doadores, especialmente em localidades mais afastadas dos grandes centros.

O CRCSP incentiva todos a fazerem pelo menos uma doação anual, lembrando haver fatores que podem impedir uma pessoa de doar. Saiba mais sobre quem pode doar e locais para doação em todo o Brasil pelo portal da Redome, ligado ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Juntos podemos fazer mais!