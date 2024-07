CRB e Brusque fazem jogo direto contra o rebaixamento na Série B

CRB e Brusque se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em duelo direto contra o rebaixamento. Ainda pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta a Chapecoense para tentar engrenar e evitar uma pressão ainda maior.

Apesar de estarem na zona de rebaixamento, CRB e Brusque estão em um bom momento. O time alagoano, 17º, com 12 pontos, vem de vitória sobre o Guarani por 1 a 0. Já o Brusque, 18º, com 11, não perde há três jogos e empatou com o Ituano, na última rodada, por 1 a 1.

A vitória, no entanto, é obrigatória para que um dos clubes tenha chances de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Em caso de empate, eles continuarão dentro do descenso e à frente apenas de Ituano e Guarani.

O Santos desafia a Chapecoense na Vila Belmiro para voltar a sonhar em entrar no G-4 – zona de acesso. Com 19 pontos, o time alvinegro vem de um empate sem gols com o Mirassol e está pressionado por estar fora do G-4.

A Chapecoense, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas, a última para o Paysandu por 2 a 1. Com 14 pontos, pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota, por isso a partida frente ao Santos é fundamental para as suas pretensões.

A rodada será finalizada apenas na terça-feira. O América-MG pode recuperar a liderança no duelo frente ao Goiás, no Serrinha Já Novorizontino e Mirassol se enfrentam em uma tentativa de se aproximar do G-4.