CRAVI Suzano realiza 2ª Edição da Semana da Lei Maria da Penha – Campanha Agosto Lilás

A unidade Suzano do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), da Secretaria da Justiça e Cidadania, promove a 2ª Edição da Semana da Lei Maria da Penha – Campanha Agosto Lilás, no Espaço da Solidariedade, no Suzano Shopping.

A programação tem início no dia 20/08, às 16 horas, com a palestra Prevenção da violência doméstica, direitos das mulheres e a rede de apoio, com a coordenadora da Rede de Proteção e Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual (RAPSVDS), Magna Damasceno, em parceria com a Patrulha Maria da Penha.

As atividades seguem nos dias 21, 22, 23 e 28, com plantão de dúvidas, capacitação para colaboradores internos do shopping e aula de defesa pessoal para mulheres. A ação ocorre em parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE), Suzano Shopping e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

De acordo com os organizadores, a conscientização sobre a violência de gênero é muito importante para que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar e a buscar ajuda, além de incentivar a sociedade a combater esse tipo de comportamento.

Programação:

20/08

16h: Palestra de abertura Prevenção da violência doméstica, direitos das mulheres e a rede de apoio

21/08

13h às 17h: Plantão de dúvidas com distribuição de material informativo sobre a campanha

20h: Aula de defesa pessoal para mulheres

22/08 e 23/08

13h às 17h: Plantão de dúvidas com distribuição de material informativo sobre a campanha

28/08

9h às 11h: Capacitação formativa para colaboradores internos do shopping

20h: Aula de defesa pessoal para mulheres

Local: Espaço da Solidariedade – Suzano Shopping

Endereço: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano