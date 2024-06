CRAVI Suzano promove roda de conversa sobre percepções do que é feminino

A unidade Suzano do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), da Secretaria da Justiça e Cidadania, realiza roda de conversa do projeto “Maria, Maria” com o tema “Ser mulher: percepções singulares e plurais do que é feminino” para atendidas pelo programa e mulheres da região.

O encontro será na quinta-feira (13/06), das 14h às 16h, no Suzano Shopping, localizado na Rua Sete de Setembro, 555, Centro. Os profissionais do CRAVI falarão sobre como as mulheres se percebem no mundo e os papéis sociais impostos ao que é feminino.

O projeto “Maria, Maria” visa ajudar mulheres acolhidas pelo programa a superar ciclos de violência, além de promover reconhecimento, cidadania e acesso aos seus direitos. Os encontros são bimestrais com diferentes temas a cada edição.

O CRAVI oferece acolhimento psicológico, social e jurídico às vítimas de crimes contra a vida. São, na maioria, sobreviventes, familiares e amigos que perderam entes queridos em feminicídios, homicídios e latrocínios.

Além de Suzano, os serviços são oferecidos em mais oito unidades, situadas nos municípios de Araçatuba, Santos, São Vicente, Barueri, Caieiras, Guarulhos, Pindamonhangaba e São Paulo.

Desde que foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, em julho de 1998, o CRAVI realizou mais de 73 mil atendimentos.

Data: quinta-feira, 13/06

Horário: 14h às 16h

Local: Suzano Shopping. Rua Sete de Setembro, 555, Centro – Suzano (SP)