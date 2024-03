CRAVI promove o debate “Os Impactos e Desdobramentos do Feminicídio na Sociedade Brasileira”

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), vai promover o debate “Os Impactos e Desdobramentos do Feminicídio na Sociedade Brasileira”, marcando o reinício das atividades voltadas à educação em direitos humanos e prevenção à violência.

O evento será na quinta-feira (21/03), das 9h30 às 12h, no Auditório Espaço da Cidadania “André Franco Montoro”, na sede da SJC. Em alusão ao Mês da Mulher, celebrado em março, o debate contará com a participação de seis profissionais reconhecidas por seu comprometimento com a defesa dos direitos das mulheres.

Entre as palestrantes, além da coordenadora do CRAVI, Luane Natalle, estarão presentes Renata Sette, Juliana Tucunduva, Patrícia Bento Meireles da Cruz, Paula Sant’Anna Machado de Souza e Jamila Jorge Ferrari (abaixo, breves biografias das participantes).

Os serviços oferecidos pelo CRAVI estão acessíveis a todos, embora seu público predominante seja composto por mulheres sobreviventes ou familiares de vítimas de feminicídio e violência doméstica.

Sua missão é proporcionar apoio psicológico, social e jurídico às vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, quebrar os ciclos de violência e promover o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas.

Desde sua fundação, em 1998, o programa já realizou mais de 70 mil atendimentos e atualmente possui nove unidades: Araçatuba, Santos, São Vicente, Barueri, Caieiras, Guarulhos, Pindamonhangaba, São Paulo e Suzano.

Programação:

9h30: Recepção/Credenciamento

10h: Abertura do Evento – Luane Natalle, coordenadora do CRAVI

10h05: Mesa 1

– Apresentação do CRAVI, de caso de feminicídio atendido pelo programa e do teaser do documentário “Ela Não Volta”

10h20: Mesa 2

Debate

Mediadora: Luane Natalle

Debatedoras:

10h20/10h35: Renata Sette – Diretora, roteirista, pesquisadora, produtora e mentora do documentário “Ela Não Volta”, sobre Feminicídio no Brasil.

10h35/10h50: Dra. Jamila Jorge Ferrari – Graduada pela Faculdade de Direito de Sorocaba (2002). Delegada de Polícia, coordenadora do Serviço Técnico de Apoio às Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher da Delegacia Geral de Polícia Adjunta, professora da Academia de Polícia da Polícia Civil e coordenadora do Projeto Integrar, curso para capacitação de policiais civis no atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar e crimes sexuais. Especialista em investigação de crimes de homicídio e feminicídio, e de crimes contra a mulher e demais grupos vulneráveis.

10h50/11h05: Patrícia Bento Meireles da Cruz – Psicóloga, pós-graduada em Saúde Mental, Saúde Pública e Gestalt Terapia. Atende mulheres vítimas de violência doméstica no Centro de Referência e Cidadania da Mulher – Casa da Mulher 25 de Março

11h05/11h20: Dra. Paula Sant´Anna Machado de Souza – Coordenadora Auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM).

11h20/11h35: Dra. Juliana Tucunduva – Formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, é promotora de Justiça desde 1999, com atuação na Promotoria de Justiça do III Tribunal do Júri da Capital desde 2012. Em 2019, passou a atuar na Casa da Mulher Brasileira. Coordenadora do Projeto Renata, para acolhimento de vítimas diretas e indiretas de feminicídio tentado e consumado.

11h35: Considerações e respostas para perguntas da plateia

12h: Encerramento com exibição do clipe da música “Todas as mulheres” da cantora Mariana Nolasco

Debate “Os Impactos e Desdobramentos do Feminicídio na Sociedade Brasileira”

Dia: 21/03

Horário: 9h30 às 12h

Local: Auditório Espaço da Cidadania “André Franco Montoro”

Endereço: Pátio do Colégio, 184 – Centro/SP

Inscrições