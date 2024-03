CRAVI promove atividades voltadas ao Mês da Mulher

Em referência ao Dia Internacional da Mulher (08/03), algumas unidades do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI) vão oferecer durante o mês de março atividades relacionadas ao tema às atendidas pelo programa e demais interessadas.

A programação preparada para o Mês da Mulher conta com palestras, rodas de conversa, encontro, debate, dicas de saúde e beleza. A ideia é oferecer educação em diretos humanos e prevenção à violência, além de momentos de descontração.

Os serviços do CRAVI estão disponíveis a todos, mas o perfil predominante dos usuários é composto, em sua maioria, por mulheres sobreviventes ou familiares de vítimas de feminicídio e de violência doméstica.

Sua missão é proporcionar apoio psicológico, social e jurídico a vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, romper os ciclos de violência e facilitar o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas.

Desde a sua criação, em 1998, o programa realizou mais de 70 mil atendimentos. Atualmente, conta nove unidades: Araçatuba, Santos, São Vicente, Barueri, Caieiras, Guarulhos, Pindamonhangaba, São Paulo e Suzano.

Programação:

Guarulhos

Palestra “Saúde da Mulher”

Palestrante: Dra. Gabriella Oliveira (nutricionista)

Data: 13/03

Horário: 14h

Local: Fórum Criminal da Comarca de Guarulhos

Endereço: Rua José Maurício, 103, 2° Andar, Sala 228 – Centro

Barueri

Roda de Conversa “Meninas com sonhos tornam-se mulheres com visão”

Palestrantes: Debora da Costa Gonçalves (psicóloga do CRAVI) e Tatiana Matheus (psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM)

Data: 14/03

Horário: 14h às 15h

Local: Auditório da Secretaria da Mulher de Barueri

Endereço: Av. Sebastião Davino dos Reis, 756 – Jardim Tupanci

Barra Funda

Debate “Os Impactos e Desdobramentos do Feminicídio na Sociedade Brasileira”

Participantes: Equipe do CRAVI Barra Funda, dra. Paula Sant´Anna Machado de Souza (coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres – NUDEM), dra. Jamila Jorge Ferrari (coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher), dra. Cinthia Jyo (gestora do Centro de Defesa e Cidadania da Mulher – CDCM), Renata Sette (diretora, roteirista, pesquisadora e produtora), e dra. Juliana Tucunduva (responsável pela Casa da Mulher Brasileira)

Data: 21/03

Horário: 9h30

Local: Auditório Espaço da Cidadania Governador André Franco Montoro – da Secretaria de Justiça

Endereço: Pátio do Colégio, 184, Centro/SP

Pindamonhangaba

Data: 22/03

Horário:

13h30 – Boas-vindas e apresentação do CRAVI

14h – Bate-papo com o tema “Empreendedorismo e Empoderamento Feminino” (com Carol Carolices)

15h – Momento “Saúde e Beleza”

16h -Coffee Break

Local: Sede do CRAVI

Endereço: Rua. Cel. José Antônio Salgado, 101 – Bosque da Princesa