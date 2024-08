CRAVI Barueri promove “Cine Debate” com o documentário “Feminicídio – A Realidade Brasileira”

Em alusão à campanha Agosto Lilás, de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, o Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI) Barueri, da Secretaria da Justiça e Cidadania, realiza a atividade “Cine Debate” com o documentário “Feminicídio – A Realidade Brasileira”.

A ação será na quarta-feira (21/08), às 14 horas, no Auditório da Secretaria da Mulher de Barueri. A psicóloga e a assistente social da unidade irão conduzir a conversa, após exibição do filme, com as mulheres atendidas pelo CRAVI e munícipes.

O CRAVI oferece apoio gratuito e especializado para vítimas diretas e indiretas de crimes contra a vida, como homicídios, feminicídios e latrocínios. Sua missão é ser referência para ações e políticas públicas que visam superar os ciclos de violência e promover o reconhecimento, a cidadania e o acesso à justiça.

De janeiro a julho de 2024, somente a unidade CRAVI de São Paulo recebeu cerca de 500 casos de violência doméstica. Atualmente, são 94 casos ativos de feminicídio/ tentativa de feminicídio nas nove unidades do CRAVI no estado: Capital (Barra Funda), Araçatuba, Barueri, Santos, São Vicente, Pindamonhangaba, Guarulhos, Caieiras e Suzano.

Data: quinta-feira (22/08)

Horário: 14 horas

Local: Auditório da Secretaria da Mulher de Barueri

Endereço: Av. Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto – Barueri (SP)