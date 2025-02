Cratera provoca interdição de avenida em Aracaju

Na Zona Norte de Aracaju, uma cratera com aproximadamente cinco metros de extensão interna levou à interdição total da Avenida Antônio Cabral, nas proximidades do estacionamento do Mercado. De acordo com informações fornecidas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a área apresenta risco de colapso, o que motivou a decisão de bloquear completamente a pista no sentido Sul.

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) é a responsável pela execução das obras necessárias para mitigar os danos. A previsão é que as intervenções tenham início na próxima quinta-feira, dia 20. Contudo, até o momento, não há estimativas sobre quando os trabalhos serão concluídos e o tráfego poderá ser normalizado.

Motoristas que utilizam a Avenida João Rodrigues, localizada ao lado do Aracaju Parque Shopping e que pretendem se dirigir ao Centro da cidade, devem estar cientes de que não poderão seguir pelo trecho interditado da Avenida Antônio Cabral. A SMTT recomenda que esses condutores realizem um desvio à direita, acessando a Rua Simeão Sobral para continuar seu trajeto.

Informações adicionais e atualizações sobre a situação podem ser acompanhadas através dos canais oficiais da SMTT.