Cratera misteriosa com 30 m de diâmetro surge em parque nos EUA

Um buraco “gigante” surgiu em um parque em Alton, nos Estados Unidos. O governo local acredita que uma mina de calcário tenha colapsado e gerado o fenômeno. As informações são da CBS News.

Buraco tem 30 metros de diâmetro e 9 metros de profundidade. Segundo Michael Haynes, chefe do setor de Parques e Recreação da cidade de Alton, há muitas minas de calcário inativas na região, e acredita-se que uma delas tenha colapsado.

“Parece um filme”, diz Haynes. O vídeo do ocorrido, que vem sendo compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que o campo afunda e forma a cratera. Ninguém estava no campo no momento do incidente.

Gramado de campo de futebol custou 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões). Ele foi colocado em 2019, e o governo local espera não precisar gastar mais nada com o reparo.

Todos os eventos no parque foram cancelados. Em suas redes sociais, o setor de Parques e Recreação da cidade pediu “desculpas pelo inconveniente” e informou que o parque ficará fechado até o fim das investigações sobre a cratera.