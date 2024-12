Cratera formada em rodovia de Minas Gerais deixa três mortos

Na noite da última quarta-feira (18), um trágico incidente na BR-474, na região de Ipanema, Minas Gerais, resultou na morte de três pessoas. O acidente ocorreu após o colapso total da pista, que deixou um buraco profundo, onde dois veículos caíram.

As vítimas fatais estavam em um dos carros que despencaram na vala gerada pelo rompimento da estrada. Uma quarta pessoa envolvida no acidente foi socorrida e encaminhada a um hospital local, onde permanece internada com quadro de saúde estável.

Além do carro que causou as fatalidades, um segundo veículo também se acidentou, mas seu motorista conseguiu escapar do local perigoso antes que o pior acontecesse.

A Polícia Civil foi acionada e interditou a rodovia para que os trabalhos de perícia técnica fossem realizados e para assegurar a segurança dos demais motoristas. A remoção dos automóveis acidentados e os reparos necessários na via dependem das condições climáticas e de segurança.

A investigação do caso está em andamento com o apoio das autoridades competentes e da equipe técnica de perícia. A Polícia Civil recomenda fortemente que os motoristas evitem a área afetada e busquem rotas alternativas para evitar riscos adicionais.