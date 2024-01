Cratera é aberta em rodovia de SP após tubulação romper durante forte chuva

Uma cratera foi aberta em um trecho da rodovia Manoel Carrijo, em Cristais Paulista (SP), após uma tubulação romper durante fortes chuvas que atingiram a região na sexta-feira (19).

O buraco foi aberto no km 17, no final da tarde, informou ao UOL o secretário de Obras do município, João Pelegrinoti.

O trecho da rodovia, administrado pela prefeitura, foi interditado.

Pelegrinoti disse que o prefeito de Cristais Paulista, Elson Gomes (PTB), veio a São Paulo nesta segunda-feira (22). Ele tenta captar recursos com o governo estadual para reformar a área.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do governo de São Paulo. Caso haja resposta, o texto será atualizado.