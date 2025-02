Cratera de 80 metros faz cidade no Maranhão decretar calamidade pública

A Prefeitura de Buriticupu, situada a 415 km de São Luís, no Maranhão, anunciou a decretação de estado de calamidade pública em decorrência do avanço das voçorocas na região. O fenômeno tem se intensificado nas últimas semanas devido às chuvas torrenciais que resultaram na formação de uma cratera com impressionantes 80 metros de profundidade.

Com a implementação deste decreto, o município agora possui a prerrogativa de solicitar recursos tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal sem a necessidade de passar por licitação, o que pode acelerar as ações emergenciais necessárias para lidar com a situação crítica.

⚠️ A prefeitura de Buriticupu, município a 400 km da capital maranhense São Luís, decretou estado de calamidade pública, devido ao avanço de voçorocas. Essas crateras profundas, que podem chegar a centenas de metros de extensão, e dezenas de profundidade, são resultado de erosões… pic.twitter.com/2RJyXFhxXY — Metrópoles (@Metropoles) February 15, 2025

A Justiça do Maranhão também intervém nesse contexto, exigindo que a administração municipal adote medidas imediatas. Entre as ações solicitadas estão o isolamento e delimitação das áreas de risco, a atualização do cadastro das famílias afetadas e a elaboração de um plano eficaz para a contenção das voçorocas.

Nos últimos trinta anos, mais de 70 residências foram consumidas pelas voçorocas, impactando aproximadamente 180 famílias. A nova cratera aberta nesta semana traz à tona uma preocupação ainda maior, especialmente considerando que outras crateras na região já alcançaram até 600 metros de extensão.

O solo da localidade, predominantemente composto por areia, silte e argila, apresenta baixa porosidade, o que contribui para agravar a situação. Além disso, o avanço do desmatamento na área compromete a estabilidade do solo, tornando-o ainda mais vulnerável ao surgimento de novas erosões.

Buriticupu já havia enfrentado situações semelhantes em 2023 e 2024, quando decretou estado de emergência. Em agosto do ano passado, o Governo Federal disponibilizou R$ 45,7 milhões destinados ao suporte em ações de contenção; no entanto, segundo o prefeito João Carlos Teixeira (PP), esses recursos foram utilizados para obras habitacionais. Ele destacou que o município está à espera da liberação de verbas específicas para ações preventivas.

As voçorocas são grandes erosões que se manifestam como sulcos profundos e extensos no solo, originados pela ação da água da chuva em áreas desprotegidas ou instáveis. O problema é exacerbado pela remoção da vegetação nativa, que deixa o solo exposto e propenso à erosão. Com o tempo, a água da chuva escoa pela superfície e carrega partículas do solo, criando sulcos que se aprofundam e se alargam até formar grandes crateras.

Uma nova cratera de 80 metros foi registrada esta semana em Buriticupu. Para ver a cobertura completa deste evento dramático, assista ao vídeo disponível na reprodução abaixo.