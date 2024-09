Cras Vila Luzita recebe ação de captação de currículo e encaminhamento de vagas

A Prefeitura de Santo André realizará, nesta sexta-feira (27), no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Vila Luzita, atendimentos, captação de currículo e encaminhamentos para vagas de emprego em empresas da cidade e região. A iniciativa, que acontece das 9h às 15h, é feita por meio do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR), da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, em parceria com a Secretaria de Assistência Social.

Essa é a quarta e última ação do ano no Cras Vila Luzita, que atendeu o público das regiões da Vila Luzita, Recreio da Borda do Campo, Jardim Santo André, Sítio dos Vianas e Jardim Marek. Nas outras três iniciativas, 128 pessoas foram atendidas e 81 foram encaminhadas para vagas de emprego.

O objetivo desta ação itinerante é que um número maior de munícipes tenha acesso às oportunidades de trabalho e renda e conheça os serviços ofertados pela Prefeitura. A iniciativa favorece os trabalhadores que estão em regiões carentes, que muitas vezes não possuem facilidade em se deslocar até o centro da cidade.

Nos próximos meses, a Prefeitura de Santo André deverá repetir a ação, para atender os públicos das demais partes da cidade. Estão sendo avaliadas as regiões de Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Cristiane, Paranapiacaba, Parque Andreense e Centro. As datas ainda serão definidas.