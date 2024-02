CRAS Jardim Caçula promove a valorização do cidadão e reinserção na sociedade

31 de janeiro de 2024 foi uma data que marcou a vida de Tânia Brandão, 61 anos, moradora do Jardim Caçula, com a sua convocação para o Programa de Auxílio-Desemprego Emergencial, popularmente conhecido como Frente de Trabalho. “Passou dos 40 anos está cada vez mais difícil conseguir uma oportunidade. Eu estava cadastrada no PAT, ia lá quase todo dia e, mesmo sendo chamada para entrevistas, não dava certo. Eu nunca era chamada”.

“Até que as funcionárias do CRAS, que eu frequento há muitos anos, me motivaram a tentar a vaga na Frente de Trabalho. O que elas puderem fazer pelo ser humano, elas fazem. Foi uma benção na minha vida”, destacou Tânia.

Convocada no início do ano, juntamente com mais 46 pessoas, Tânia começou a trabalhar na limpeza urbana da área central da cidade, porém, foi alocada onde menos esperava: no CRAS Jardim Caçula. “Foi uma benção. É minha segunda casa. Elas me conhecem há muito tempo porque sou referenciada aqui. Eu também conheço muita gente que frequenta aqui porque sou do bairro. Sinto que renasci podendo trabalhar de novo e num ambiente que eu já conhecia, com pessoas que eu já gostava”, completou sorridente.

A coordenadora do CRAS Jardim Caçula, Vivian Rinaldi, se alegra ao falar do caso. “O sentimento da equipe CRAS Caçula é de realização, pois atingimos o nosso objetivo que é a inclusão do morador referenciado no mercado de trabalho e na vida”.