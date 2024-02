CRAS Jardim Caçula e Ouro Fino retomam oficinas do Capoeirando na Melhor Idade

Ao som das cantigas do mestre de capoeira Ubirajara Guimarães Almeida, conhecido como Mestre Acordeon, o projeto “Capoeirando na Melhor Idade” foi retomado, na manhã desta quinta-feira (22), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Caçula. Com inscrições abertas e vagas limitadas, as aulas da oficina acontecem sempre às quintas-feiras, às 10h, com orientação de João Moreira, conhecido como Mestre Pelé, ou outro Mestre Oficineiro do projeto.

Com uma rotina de vida bem ativa, Lúcia Maria do Nascimento Cerqueira, 68 anos, que também pratica ginástica de forma gratuita pela Prefeitura de Ribeirão Pires, não abre mão da Capoeira. “Aqui é um complemento do que eu já treino nas outras aulas. Quero envelhecer com saúde. E acho que estou no caminho certo”, comentou.

A amiga Diva da Silva Gomes de Souza, 66 anos, explica que sua vida mudou depois que começou a frequentar o projeto “Capoeirando na Melhor Idade”. “Quando não venho para a aula, minhas dores na coluna e no quadril aparecem. Ou seja, quando não pratico o exercício físico meu corpo reclama”, disse a ex-funcionária da unidade.

Assim como no CRAS Jardim Caçula, porém, no período da tarde, as oficinas também foram retomadas no CRAS Ouro Fino. Mais do que dar condições para a manutenção de uma vida saudável e fortalecer vínculos de amizade, o objetivo do projeto é promover a interação e integração da Melhor Idade com a cultura brasileira através da Capoeira.

Para efetuar a inscrição, o munícipe, na faixa etária de 58 a 80 anos, deve se dirigir ao CRAS de referência. Confira a relação dos CRAS de Ribeirão Pires:

CRAS Centro (Rua Batista Lion, 108 – Centro)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4824-1485

CRAS Jardim Caçula (Rua Fagundes Varela, 7 – Jardim Caçula)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4828-1327 – (11) 96378-1766

CRAS Ouro Fino (Rodovia Índio Tibiriçá, 2492 – Ouro Fino Paulista)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4823-9283 – (11) 97436-1796

CRAS Quarta Divisão Estrada do Sapopemba, 5.055 – IV Divisão (Dentro do Espaço CEU)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4824-7052 – (11) 97314-0888