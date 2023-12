CRAS Inamar reabre na Praça Céu das Artes, em Diadema

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) de Diadema entregou à população do bairro Inamar o novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), na Praça Céu das Artes (Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254, Inamar). O CRAS vinha atendendo provisoriamente desde junho de 2022 no Centro Cultural do Jardim Ruyce e a entrega da obra volta a garantir um atendimento de qualidade às mais de 8 mil famílias referenciadas naquela área.

“São famílias em situação de vulnerabilidade, que aqui vão poder recuperar seus direitos à Assistência Social, e outras que já recebem seus benefícios e vão poder renovar, aperfeiçoar e fortalecer esses direitos,” celebrou o prefeito José de Filippi Jr ao descerrar a nova placa do CRAS. “Aqui é um espaço de acolhimento, de mão estendida, de braços abertos para a concessão e garantia de direitos, como propõe o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social.”

Filippi também agradeceu ao deputado federal Vicentinho, que destinou emenda para cobrir 70% dos custos das obras. O restante foi pago com recursos do município. “Já morei aqui e sempre considerei Diadema a minha cidade,” comentou o deputado, também presente à reinauguração. “Podem contar sempre com o nosso mandato.” Vicentinho aproveitou para anunciar que, fora a verba do CRAS, havia acabado de destinar mais 1 milhão de reais para Diadema.

Foi a secretária da SASC, Márcia Barral, que apresentou a revitalização, que reformou completamente o espaço. “Foram 6 meses de obras e, nessa reforma, foram resolvidas questões de infiltrações, rachaduras, feita a troca do telhado, colocação de armários embutidos para a guarda adequada dos materiais, revisão de elétrica, novo cabeamento para os equipamentos de informática, nova instalação para copa e cozinha, readequação da divisão das salas, além da adaptação de dois banheiros para a equipe e a população, adaptados para PCD. Externamente foi feita a cobertura para proteção quanto às chuvas e iluminação direta e a revitalização do parquinho com piso emborrachado visando a prevenção de acidentes.”

Nos primeiros meses de 2024 está prevista a entrega de outra revitalização, dessa vez do CRAS Promissão. Até lá, as famílias continuam a ser atendidas pelo CRAS Móvel.