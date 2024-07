Craque da Copa América, James Rodríguez reacende dúvida no São Paulo

James Rodríguez retorna ao São Paulo como vice-campeão e eleito pela Conmebol o craque da Copa América. A partir de agora, começa a debater seu futuro no MorumBis. A Colômbia perdeu a final para a Argentina por 1 a 0, gol de Lautaro Marínez no segundo tempo da prorrogação.

Ele marcou um gol e deu seis assistências ao longo da competição -o número de passes para gol foi o recorde em uma única edição da Copa América. Desde os amistosos, James foi titular em todas as partidas com a Colômbia, e atuou por 623 minutos.

James tem contrato com o São Paulo até junho do ano que vem. O futuro dele no clube, porém, ainda é uma incógnita. O técnico do time paulista, Luis Zubeldía, elogiou o desempenho do atleta, mas não se estendeu muito no assunto na entrevista após a derrota para o Atlético-MG, na última quinta-feira.

O colombiano tem apenas um jogo sob o comando do atual comandante são-paulino. Ele atuou no clássico com o Palmeiras, na estreia do treinador argentino.

O desempenho de James na Copa América contrastou com o apresentado no São Paulo. No clube, foram apenas seis jogos em 2024, com um gol e uma assistência -ambas contra o Inter de Limeira, na primeira partida dele no ano.

A diretoria do São Paulo indicou que os próximos passos de James seriam debatidos após o torneio de seleções. Julio Casares, presidente do São Paulo e que esteve nos EUA como chefe de delegação da seleção brasileira, citou que “jogador tem que querer jogar no São Paulo”, em recente entrevista ao UOL.

O mandatário tricolor, porém, ressalta que a permanência é uma decisão da comissão técnica. “É uma questão técnica. Passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldía, e com nenhum desses técnicos ele se firmou”, disse, desta vez à ESPN.

SÃO PAULO NESTE PERÍODO

São Paulo teve nove jogos no período entre amistosos internacionais e Copa América. Foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Zubeldía fez testes na equipe. Diante de algumas ausências – como também o volante Bobadilla -, ele realizou mudanças no meio de campo e setor ofensivo.

O treinador fez até mudanças táticas. O Tricolor paulista passou por um período de instabilidade, mas Zubeldía voltou a encaixar ao adotar o 4-2-4. Atualmente, no time base, ele tem Alisson, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e Calleri.