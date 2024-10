CPTM terá mudanças na operação no Serviço 710, nas linhas 11-Coral e 12-Safira neste fim de semana

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 e as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que ocorrem neste sábado (12) e domingo (13) para execução de obras programadas de manutenção, modernização e melhorias.

Neste sábado, durante toda a operação comercial (4h à meia-noite), na Linha 12-Safira, os trens não vão circular entre as estações Tatuapé e Brás. Neste trecho interditado, os passageiros devem utilizar a Linha 11-Coral para seguir viagem. A estratégia operacional será adotada para melhoria e realização de travessia de dutos que beneficiará o sistema de sinalização no trecho.

Ainda no sábado, das 8h às 18h, para quem utiliza o Serviço 710, nas estações Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, as composições vão prestar serviço somente pela plataforma 2.

No domingo (13), entre 4h e 18h, os passageiros que utilizam o Serviço 710, nas estações Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora, devem realizar o embarque e o desembarque pela plataforma 1. Das 8h até 18h, na Estação Capuava, os trens utilizam a plataforma 2. Essas mudanças operacionais serão necessárias para execução de reparos na via permanente, entre os quais substituição de dormentes de concreto e limpeza de faixa.

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial de domingo, os passageiros devem utilizar nas estações José Bonifácio, Dom Bosco e Corinthians-Itaquera a plataforma 1 para embarque e desembarque. A mudança operacional ocorre para serviços na rede aérea e via permanente.

Na Linha 12-Safira, das 4h às 8h30 de domingo, na Estação Jardim Helena-Vila Mara, os passageiros devem usar a plataforma 2. A partir das 9h30 até o fim da operação comercial, os trens prestam serviço nas estações São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista pela plataforma 1. As atividades são para obras na via permanente com transporte de materiais – dormentes e trilhos – e na rede aérea com implantação de para-raios.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.