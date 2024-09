CPTM terá mudanças na operação neste sábado (07) e domingo (08)

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos a mudanças nas plataformas de embarque e desembarque que ocorrem neste sábado (07/09) e domingo (08/09) para execução de obras programadas de manutenção, modernização e melhorias.



No sábado, durante toda a operação comercial, o Serviço 710 o embarque e o desembarque na Estação Mauá acontecerão pela Plataforma 4, enquanto na Estação Capuava será apenas pela Plataforma 2. Neste dia, das 4h às 22h, na Estação Engenheiro Manoel Feio, na Linha 12-Safira, os passageiros devem utilizar somente a plataforma 3.



Já no domingo, das 09 às 18h, nas estações Guapituba e Rio Grande da Serra, os trens circulam pela plataforma 1. Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial, as composições utilizam a plataforma 2 nas estações Poá e Calmon Vianna.



Ainda durante todo o domingo, os passageiro que usam as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino, na Linha 12-Safira, vão embarcar e desembarcar pela plataforma 2. No Brás, os trens chegam e partem da plataforma 6.



Essas mudanças operacionais serão necessárias para que sejam realizadas diversas obras e serviços, como remanejamento e equalização de rede aérea, serviços em Aparelho de Mudança de Via, distribuição e substituição de dormentes, troca de trilhos, substituição de cabos, além de reparo de piso na plataforma 07 da Estação Brás.



Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.