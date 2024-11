CPTM terá mudanças na operação neste fim de semana prolongado

Os passageiros devem ficar atentos às mudanças operacionais nas Linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e no Serviço 710 da CPTM, que ocorrem nesta sexta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República, sábado (16) e domingo (17), para execução de obras programadas de manutenção, modernização e melhorias.

Durante o feriado, entre 4h e 8h, os passageiros que utilizam a Linha 11-Coral devem realizar o embarque e o desembarque pela estação Tatuapé pela plataforma 1. A partir das 14 até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque na Estação Mogi das Cruzes serão pela plataforma 2 (Central) e na Estação Estudantes serão feitos pela plataforma 3 (Central). Os trabalhos serão executados na via permanente.

Já na Linha 12-Safira, das 4h às 8h e das 14h até o fim da operação, o embarque e o desembarque na Estação Jardim Romano serão feitos pela plataforma 3 (central) e na Estação Engenheiro Manoel Feio devem ser feitos pela plataforma 2 (Central). Os serviços serão realizados na rede aérea de energia para substituição de cabos.

Na Linha 11-Coral, no sábado, entre 23h à meia-noite, e no domingo, das 4h às 8h, os trens prestam serviço apenas pela plataforma 1 nas estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos.

No domingo, das 14h à meia-noite, os trens do serviço 710 circulam nas estações Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista pela plataforma 2. A interferência é para a realização de serviços na via permanente.

Ainda no domingo, na Linha 13-Jade, das 4h às 8h e das 14h à meia-noite, nas estações Aeroporto-Guarulhos e Guarulhos-Cecap o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 1 e na Estação Engenheiro Goulart pela plataforma 3. Essa alteração será para substituição de cabos na rede aérea e para instalação de para-raios.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.