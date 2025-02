CPTM terá mudanças na operação neste fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (08/02) e no domingo (09/02) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No fim da operação de sábado (08/02), o Serviço 710 estará suspenso e não prestará serviço entre as Estações Brás e Palmeiras-Barra Funda após a 00h. Como alternativa, os passageiros deverão utilizar as linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô, para passar pelas três estações.

Na Linha 11-Coral, a interrupção será entre as estações Luz e Brás e o uso do Metrô também é necessário aos passageiros. Além disso, a última viagem do Expresso Aeroporto, que sai da Estação Aeroporto-Guarulhos à meia-noite, prestará serviço apenas até a Estação Brás. Na Estação Suzano, durante toda a operação comercial de sábado e das 4h às 18h de domingo, os trens utilizarão as plataformas 1 e 3 para embarque e desembarque dos passageiros.

Já no domingo (09/02), entre 09h e 18h os trens do Serviço 710 que seguem em direção à Jundiaí não irão parar na Estação Utinga, na Linha 10-Turquesa. Desta forma, o passageiro que chegar à estação com destino a Jundiaí deverá embarcar no sentido Rio Grande da Serra, descer em Prefeito Saladino e reembarcar na plataforma oposta.

Já o passageiro vindo de Rio Grande da Serra que quer descer em Utinga deve seguir até São Caetano e embarcar no sentido oposto – os trens que seguem em direção a Jundiaí utilizarão a plataforma 4 da Estação São Caetano. Outras mudanças de plataforma do Serviço 710 acontecerão na Estação Luz, visto que todos os trens utilizarão apenas a plataforma 1 para o embarque e desembarque; e na Estação Capuava, cujas composições utilizarão apenas a plataforma 2 entre 09h e 15h de domingo.

A alteração na circulação da Linha 10-Turquesa ocorre para que seja possível a supressão e poda de árvores, além de substituição de dormentes, aparelhos de mudança de via (AMVs) e trilhos, assim como execução de solda e limpeza de faixa.

Na Linha 11-Coral, entre 09h e 18h de domingo os trens utilizarão a plataforma 4 para embarque e desembarque. Essa mudança permitirá o rebaixamento do GAP que permitirá a reforma do Viaduto Carlos de Campos, além da substituição de dormentes e trilhos, além da execução de solda e limpeza de faixa.

E vale lembrar que, assim como tem ocorrido todos os domingos, entre 10h e 15h, ocorre a operação assistida para viagens dos trens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda.

Por fim, na Linha 12-Safira os trens utilizarão apenas a plataforma 1 nas Estações Itaim Paulista e Jardim Romano durante toda a operação comercial de domingo, para a realização de substituição de cabos.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.