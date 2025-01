CPTM terá mudanças na operação neste fim de semana

A operação da CPTM apresentará algumas alterações no próximo domingo (12/01) devido à realização de obras de melhorias e modernização. As intervenções têm como objetivo garantir mais conforto e segurança aos passageiros durante os horários de maior demanda, principalmente durante a semana.

No Serviço 710, os passageiros utilizarão a plataforma 1 da Estação Botujuru, na Linha 7-Rubi, das 08h às 17h. A mudança permitirá a realização de limpeza de canaletas e a retirada de materiais inservíveis ao longo da via.

Na Linha 10-Turquesa, entre 09h e 18h, os trens utilizarão a plataforma 3 (central) na Estação Mauá e a plataforma 1 na Estação Guapituba. O objetivo é realizar substituição de trilhos, alívio de tensão, soldas e limpeza de faixa.

Na Linha 12-Safira, durante toda a operação comercial, os trens utilizarão apenas a Plataforma 1 nas Estações Itaim Paulista e Jardim Romano. Serão realizadas obras no sistema elétrico, como revisão geral da rede aérea e poda de árvores.

Ainda na Linha 12-Safira, entre 08h e meia-noite, os trens utilizarão a Plataforma 4 para embarque e desembarque na Estação Tatuapé. Essa medida permitirá reparos nas juntas de dilatação de outra plataforma da estação.

Entre 08h e 20h, os trens da Linha 12-Safira operarão somente na Plataforma 1 das Estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista. As intervenções incluem carregamento de trilhos, alívio de tensão, soldas e limpeza de faixa.

Além disso, na Linha 11-Coral, haverá operação assistida entre 10h e 15h para viagens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda. Durante toda a operação comercial de domingo, os trens das cinco linhas da CPTM circularão com intervalos médios de até 35 minutos.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros, e todas as mudanças serão comunicadas por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível acompanhar atualizações pelas redes sociais da CPTM ou pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.