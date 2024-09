CPTM terá alterações na circulação neste fim de semana para obras de modernização e manutenção

A circulação de trens nas linhas da CPTM no final de semana de 21 e 22 de setembro terá algumas alterações para a realização de obras de manutenção e modernização, sempre com o objetivo de garantir a segurança e o conforto dos passageiros, principalmente nos dias úteis.

As primeiras alterações serão iniciadas no sábado (21/09) na Linha 12-Safira. A partir das 21h e até o final da operação comercial de domingo todos os trens utilizarão a Plataforma 2 de Engenheiro Manoel Feio para embarque e desembarque. A alteração é necessária para que sejam realizadas obras na rede aérea nas proximidades da estação, sendo fundamental o desligamento de parte da energia na região.

No domingo (22/09) entre 04h e 18h serão registradas alterações nas estações Franco da Rocha e Baltazar Fidelis, na Linha 7-Rubi. Nos dois locais, os trens irão parar apenas na Plataforma 1, tanto no sentido Jundiaí quanto em direção a Rio Grande da Serra. Neste período será feita a substituição de dormentes especiais em uma ponte ferroviária localizada entre as duas estações.

Além disso, entre 04h e 08h os trens utilizarão apenas a Plataforma 2 em Capuava e a Plataforma 4 em Mauá, ambas na Linha 10-Turquesa. Neste período haverá a instalação de contrapesos do aparelho tensor de rede aérea, além do comissionamento de uma chave seccionadora.

Também na Linha 10-Turquesa os trens irão parar apenas na Plataforma 1 das Estações Guapituba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra entre 09h30 e 18h para que sejam realizados serviços de substituição de trilhos, soldas e socaria.

Já na Linha 11-Coral e também no domingo, entre 08h e 18h todos os trens não irão apenas partir da Plataforma 4 da Estação da Luz, mas também o desembarque dos passageiros acontecerá neste mesmo local. Além disso, o Expresso Aeroporto utilizará a Plataforma 3 para o embarque e desembarque de passageiros. Estas mudanças pontuais permitirão que a CPTM realize obras de desenergização e ancoragem provisória da linha que atende o Abrigo de Trens da Luz.

Por fim, também entre 08h e 18h, nas Estações Jundiapeba e Braz Cubas os trens utilizarão apenas as Plataformas 2 para a substituição de trilhos, execução de alívio de tensão, solda e limpeza de faixa.

Vale lembrar que das 21h do sábado até o final da operação comercial de domingo a circulação nas cinco linhas da companhia tem intervalos médios entre os trens de até 35 minutos.