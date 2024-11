CPTM terá ações sobre a Black Friday em duas estações nesta sexta (29)

Duas estações da CPTM irão receber nesta sexta-feira (29/11) ações para auxiliar os passageiros que aproveitarão as ofertas e descontos da Black Friday, data que se tornou uma das mais importantes para o comércio no Brasil.

Em parceria com o Procon-SP, será montado um posto de atendimento na Estação Tatuapé da CPTM entre 09h e 15h. Neste período, os passageiros poderão tirar dúvidas e formalizar reclamações com especialistas do órgão de defesa.

Já na Estação Ferraz de Vasconcelos a equipe do Procon do município do Alto Tietê irá tirar dúvidas sobre as relações de consumo, compra de produto, contratação de serviços e questões sobre produtos com promoção. A ação acontece das 10h às 15h.

A Black Friday, realizada sempre na última sexta-feira de novembro, é conhecida por atrair muitos consumidores, mas também é marcada por polêmicas, e popularmente chamada como “Black Fraude”, porque algumas lojas aumentam os preços antes da data para depois oferecerem “descontos”.

Serviço

Campanha Black Friday

Data: 29/11/2024

Locais:

Estação Tatuapé – Linhas 11-Coral e 12-Safira

Horário: Das 09h às 15h

Estação Ferraz de Vasconcelos – Linha 11-coral

Horário: Das 10h às 15h.