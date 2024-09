CPTM terá acesso a imagens de satélite para monitoramento da sua faixa de domínio

A CPTM aderiu nesta semana ao Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélite (SMAS), uma ferramenta inovadora que detecta mudanças de uso do solo por imagens de satélite de alta resolução para o monitoramento de sua faixa de domínio.

O SMAS, que estará disponível à CPTM a partir de 23 de setembro, é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e encabeçado pelo IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico), órgão vinculado à pasta, que monitora diariamente 12.500 quilômetros quadrados do território paulista.

A parceria permitirá que a CPTM utilize a plataforma e serviço de acesso a imagens, informações geoespaciais e dados provenientes do sistema, além de reproduções fotográficas feitas por 180 satélites da constelação PlanetScope.

“A CPTM agora terá à disposição uma importante ferramenta de monitoramento por imagens de satélite através da qual será possível detectar remotamente mudanças de uso do solo ao longo de sua faixa de domínio, permitindo uma atuação mais efetiva diante das ameaças que incidem sobre o território ferroviário, tais como invasões, desmatamento, deslizamentos e outras ocorrências”, afirma o chefe do Departamento de Gestão do Território da CPTM, Conrado Blanco de Souza.

“A adesão ao SMAS é uma importante iniciativa da CPTM para suprir o enorme desafio de monitorar o extenso território ferroviário. Além disso, a ferramenta beneficiará diretamente as áreas de meio ambiente e segurança, entre outras áreas cuja interface com o território é permanente”, complementa José Marcos Miziara, Diretor de Planejamento e Novos Negócios.

“A parceria com a SDUH/IGC traz uma ferramenta tecnológica para monitoramento da faixa de domínio ferroviária, sem custos para a companhia”, avalia o presidente da CPTM, Michael Cerqueira.

Sobre o SMAS

O Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélite é um serviço disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SDUH desde outubro de 2023.

A plataforma fornece alertas mensais de detecção por imagens diárias de mais de 180 satélites. Através de um algoritmo automatizado, detecta a ocorrência de ocupações irregulares, desmatamentos ou outras alterações no território, classificando as informações em quatro tipos:

Edificações novas ou suprimidas/demolidas;

Supressão de vegetação;

Abertura de vias;

Movimentação de terra/solo exposto – limpeza de terreno.

Além disso, a ferramenta fornece um painel para visualização, análise e download de alertas de detecção de mudanças. A abrangência é de 52 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e Litoral Norte.