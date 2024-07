CPTM tem alterações na circulação de trens neste fim de semana e feriado prolongado

Quem for utilizar o serviço 710, que permite viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás, as linhas 11-Coral e 12-safira da CPTM durante este fim de semana e na emenda do feriado prolongado deve ficar atento às mudanças na estratégia operacional na circulação dos trens. As alterações acontecem para a realização de obras de melhorias e modernização.

Serviço 710

No sábado (06/07), a partir das 21h até o término da operação, e no domingo (07/07), das 4h às 6h, os trens do serviço 710 operam em dois loops: Rio Grande da Serra-Jundiaí (externo) e Santo André e Francisco Morato (interno). Neste mesmo período, as composições circulam em via única entre as estações Mauá e Capuava, com embarque e desembarque pelas plataformas 4 e 2, respectivamente.

Ainda no domingo, das 09 às 16h, a estratégia operacional será feita em cinco loops, sendo um externo: Rio Grande da Serra-Jundiaí e outros quatro internos: Rio Grande da Serra-Santo André, Tamanduateí-Palmeiras-Barra Funda, Perus-Francisco Morato e Tamanduateí-Jundiaí. Nestes horários, os trens também circulam por uma única via entre as estações Lapa e Piqueri com embarque e desembarque pela plataforma 1, e entre as estações Prefeito Saladino e Utinga, pela plataforma 2, e São Caetano, pelas plataformas 5 e 6.

Entre 16h e 20h, serão quatro loops: Rio Grande da Serra-Jundiaí (externo), Rio Grande da serra-Santo André, Tamanduateí-Francisco Morato e Tamanduateí-Jundiaí. Neste período, as composições continuam circulando em via única entre as estações Prefeito Saladino e Utinga, pela plataforma 2, e São Caetano, pelas plataformas 5 e 6.

Essas interdições são para a execução de várias atividades com instalação de postes metálicos, lançamentos de cabos e concreto, serviços de pintura externa da Estação Lapa, execução de travessia de duto na rede, além da obra de reforma do Viaduto Independência pela Prefeitura de Santo André.

Já no feriado de terça-feira (09/07), das 8h às 17h, os trens usam uma mesma via na Estação Vila Clarice, pela plataforma 1, e na Estação Tamanduateí, plataforma 2, para a realização de serviços de carga e descarga de dormentes de madeira por concreto e limpeza de faixa.

Linha 11-Coral

Na segunda-feira (08/07), a partir das 23h até o fim da operação, os trens circulam em dois loops entre Luz-Suzano e Luz-Estudantes. Para execução de atividades na via permanente com substituição de dormentes de aparelhos de mudança de via, as composições utilizam apenas uma via entre as estações Jundiapeba e Mogi das Cruzes, com acesso pela plataforma 2.

Já no feriado de terça-feira (09/07), das 4h às 10h, os trens circulam em dois loops entre as estações Luz-Calmon Viana e Luz-Estudantes. As composições utilizam apenas uma via entre as estações Jundiapeba e Mogi das Cruzes, com acesso pela plataforma 2.

Ainda no feriado, a partir das 10h até o fim da operação comercial, as composições circulam em via única na Estação Jundiapeba, pela plataforma 2.

Linha 12-Safira

No domingo, durante toda a operação comercial, a Linha 12-Safira opera em dois loops: Brás-Calmon Viana e Brás-Engenheiro Manoel Feio. Além disso, os trens circulam em via única entre as estações Itaquaquecetuba e Aracaré, pela plataforma 2.

Na terça-feira (09), durante toda a operação comercial, os trens circulam em via única entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista, pela plataforma 1.

As obras nesta linha são para melhorias na via permanente e rede aérea.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.