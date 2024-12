CPTM se despede dos trens da Série 2000 – Um Adeus Histórico

A CPTM realizou no dia 10 de dezembro de 2024 a última viagem dos trens da Série 2000, encerrando um ciclo de 24 anos de operação. Fabricados em 1999, os trens da Série 2000 iniciaram suas operações em 27 de maio de 2000 no Expresso Leste, atendendo inicialmente a Linha 11-Coral e, a partir de 2016, também a Linha 12-Safira. Durante esse período, transportaram mais de 1 bilhão de passageiros, o equivalente a 4,6 vezes a população do Brasil, e percorreram cerca de 47 milhões de quilômetros – uma distância capaz de dar 1.293 voltas ao redor do planeta ou realizar mais de 60 viagens de ida e volta à Lua.

A última viagem foi programada para acontecer na Linha 12-Safira, com partida às 13h30 da Estação Brás em direção à Estação Calmon Viana para um encerramento simbólico. “O encerramento da operação do trem Série 2000 é um marco histórico para a CPTM e seus passageiros. Esses trens desempenharam um papel fundamental na mobilidade urbana por mais de duas décadas, conectando milhões de pessoas diariamente. É um momento de celebração pelo legado deixado,” destaca Paulo Mota, gerente de circulação e controle operacional da CPTM.

O evento não apenas marca o encerramento da operação de uma série de trens, mas destaca o compromisso da CPTM com a modernização de sua frota, que já conta com composições mais novas e tecnológicas, que é o caso dos trens das séries, 8500, 9500 e 2500. “Modernizar a frota é essencial para continuarmos atendendo às demandas de nossos passageiros com mais eficiência, conforto e segurança,” ressalta Mota.