CPTM registra recorde histórico de satisfação dos passageiros com 86,88% de avaliações positivas

A pesquisa de satisfação do passageiro da CPTM obteve 86,88% de aprovação em 2024, aumento de 0,14% em relação ao ano anterior, representando recorde histórico da companhia. Entre os dias 04 e 14 de novembro, foram ouvidas 3.010 pessoas nas 57 estações das cinco linhas da companhia, abrangendo 18 municípios, com amostras proporcionais ao fluxo de passageiros por intervalos de tempo de pico e vale.

O resultado positivo é fruto do planejamento estratégico com foco na melhoria da qualidade da prestação de serviço das mais de 1,6 milhão de pessoas que utilizam a rede de trens.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de 3,6% nas linhas e de 1,8% para toda a rede. O estudo foi realizado pelo Instituto Consulting do Brasil.

De acordo com a opinião de 31,87% das pessoas, a maior mudança na qualidade do serviço prestado foi em relação ao tempo de espera nas plataformas das estações. Já 22,31% perceberam melhoria no tempo da viagem. Essa avaliação tem relação com os investimentos e estratégias operacionais adotadas pela companhia para a melhoria na regularidade e redução dos intervalos entre trens em todas as linhas.

Quando questionados sobre a expectativa em relação ao futuro, outros 67,51% acreditam que a qualidade deve melhorar ainda mais nos próximos cinco anos.

“Os resultados da pesquisa comprovam que nosso compromisso com a melhoria contínua está surtindo efeito. Graças ao planejamento estratégico e ao trabalho incansável de nossas equipes, conseguimos elevar significativamente a qualidade dos nossos serviços. E não vamos parar por aí: nossos especialistas já estão trabalhando em novas soluções para garantir uma experiência de viagem ainda melhor para nossos passageiros.”, explica o presidente Michael Cerqueira.

Perfil do Passageiro da CPTM e avaliação por linha

De acordo com a pesquisa de satisfação, as mulheres usam mais as linhas de trens alcançando 51,23%, enquanto os homens representam 48,77%.

Pessoas de 25 a 34 anos são a grande maioria dos passageiros das cinco linhas, totalizando 26,71%, seguidos por passageiros de 18 a 24 anos que representam 23,16% do total geral.

A maioria absoluta dos passageiros da CPTM (73,65%) utiliza os trens da companhia para trabalhar, seguido por pessoas que usam para estudar (9,37%).

A Linha 13-Jade, a primeira linha totalmente construída pela CPTM, foi a que registrou o maior nível de satisfação com 96%. Em seguida aparece a Linha 10-Turquesa com 91,23%. No restante das linhas, é possível perceber um equilíbrio na avaliação, sendo 85,48% na Linha 11-Coral, 84,52% na Linha 12-Safira e 85% na Linha 7-Rubi.