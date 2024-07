CPTM realiza segundo leilão de inservíveis com locomotiva e onze vagões

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) fará no dia 30 de julho, às 10h, o segundo leilão de materiais inservíveis do ano, com expectativa de arrecadação de R$ 2,5 milhões nos 56 lotes.

No primeiro leilão deste ano, realizado em maio, a companhia arrecadou R$ 6,31 milhões e os itens negociados foram trilhos e sucatas de ferro, bronze e cobre.

Entre os itens ofertados, está uma locomotiva alemã modelo LEW de 74 toneladas, construída no final da década de 1960. A unidade 7765 é similar à doada ao Instituto de Preservação Ferroviária (IMF) em novembro de 2023.

No mesmo certame, a CPTM também vai leiloar 11 carros ferroviários, dormentes inservíveis, sucatas em geral, trilhos, fios de cobre, além de móveis antigos e outros materiais.

O edital do leilão, cujos itens podem ser adquiridos tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, está disponível nos sites www.cptm.sp.gov.br/licitacoes/editais e www.deseulance.com.

“Os leilões de inservíveis são uma importante fonte de receita não tarifária para a CPTM e já são tradicionais no mercado. Como sempre, o valor arrecadado voltará para o caixa e será utilizado em melhorias no sistema em geral”, explica Leandro Capergiani, Gerente de Logística da companhia.

“Além da receita não-tarifária, os certames ainda possuem os benefícios ambientais, como a reutilização e reciclagem de materiais pelos arrematantes, a redução de emissão de CO2 para a atmosfera e a economia de recursos naturais, o que previne a poluição do ar, água e solo”, diz Pedro Moro, presidente da CPTM.