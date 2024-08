CPTM realiza ‘Pesquisa de Materialidade 2024’ a partir desta segunda-feira (19)

A CPTM realiza, a partir desta segunda-feira (19/08), a ‘Pesquisa de Materialidade 2024’ para identificar quais pontos da companhia geram impacto positivo na sociedade nas esferas econômica, ambiental e social, bem como para conhecer as prioridades do público de interesse da empresa (funcionários, passageiros, imprensa etc.).

O objetivo da pesquisa é desenvolver estratégias e políticas de sustentabilidade mais eficazes e, assim, oferecer um serviço com aprimoramento ininterrupto. A pesquisa tem duração estimada de três minutos, é anônima e pode ser respondida até 18 de setembro.

Para participar, basta acessar a pesquisa no link e avaliar o nível de importância de cada tema para os negócios da CPTM.

Para confirmar que não se trata de spam ou phishing, no site da CPTM há uma matéria sobre a Pesquisa de Materialidade. Caso haja algum receio em clicar no link, acesse o site da CPTM e realize a pesquisa.