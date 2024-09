CPTM realiza ação em referência ao Setembro Dourado nesta segunda-feira (16)

A estação Tatuapé da CPTM recebe ação em referência ao Setembro Dourado para conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, na segunda-feira (16/09). Em parceria com o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), uma equipe de voluntários e o personagem Nino, mascote do instituto, abordará os passageiros com informações sobre a doença, além de distribuir abraços e tirar muitas fotos.

“Muitos sintomas do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com outras doenças, que são comuns na infância. Por isso, é essencial que pais, familiares e a comunidade saibam reconhecer esses sinais para procurar um especialista”, afirma Liliane Moraes, coordenadora da Fundação Criança – ITACI.

A iniciativa acontece das 10h às 12h. No local também haverá um espaço para corte e doação de cabelos, realizado pela Associação Rapunzel Solidária, que confecciona perucas, sem custo, e doa aos pacientes do ITACI, quando é solicitado.

“Ações como essa são de extrema importância para a CPTM. Possibilitar que os nossos passageiros tenham acesso à informação que pode salvar vidas, que podem ajudar no diagnóstico precoce por meio dessa troca de informações”, destaca Michael Cerqueira, presidente da CPTM.



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.