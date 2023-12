CPTM promove ação do Dezembro Vermelho em ​estações de trem

Nove estações da CPTM oferecem oportunidade de receber alguns serviços de saúde em referência à campanha Dezembro Vermelho para conscientização sobre o vírus HIV, Sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) para os passageiros nos dias 9 e 13 de dezembro.

Neste sábado (9), em parceria com a Proz Educação, a ação acontece nas estações da Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral), Mauá e Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Guaianases, Dom Bosco e Estudantes (11-Coral), São Miguel Paulista (Linha 12-Safira) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade).

No período das 13h às 16h e das 19h às 22h, alunos do curso de saúde da entidade farão aferições de pressão arterial (sem limite de atendimentos) e medição de glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes na família ou pessoas diabéticas (limitados a 100 por estação). Os passageiros também vão receber orientações sobre prevenção da Aids.

Já no dia 13, a iniciativa acontece na Estação Suzano, das 9h às 17h, em parceria com o Instituto Vila Nova, com serviço de orientação sobre prevenção às doenças transmissíveis e distribuição de 1.000 kits de prevenção, contendo folder informativo sobre hepatites, preservativos externos, preservativos internos e gel.

Neste mesmo dia, em parceria com a Proz Educação, a atividade com testes rápidos de saúde e gratuitos também ocorre nas estações da Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral), Mauá (Linha 10-Turquesa), Guaianases, Dom Bosco e Estudantes (11-Coral), São Miguel Paulista (Linha 12-Safira) e Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade), em três horários: 9h às 12h, 13h às 16h e 19h às 22h.

Dezembro Vermelho

A Campanha Dezembro Vermelho foi instituída no Brasil, em 2017, como forma de gerar mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A ação tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. No Brasil, 92% das pessoas em tratamento já atingiram o estágio de estarem indetectáveis, ou seja, estado em que a pessoa não transmite o vírus e consegue manter a qualidade de vida sem manifestar os sintomas da Aids.

Ações de cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

serviço:

Campanha Dezembro Vermelho

Dia 09/12, sábado: das 13h às 16h e das 19h às 22h

Estação da Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral)

Estações Mauá e Tamanduateí (Linha 10-Turquesa)

Estação Guaianases, Dom Bosco e Estudantes (Linha 11-Coral)

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira)

Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)

13/12, quarta-feira: das 13h às 16h e das 19h às 22h

Estação da Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral)

Estação Mauá (Linha 10-Turquesa)

Estações Guaianases, Dom Bosco e Estudantes (Linha 11-Coral)

Estação São Miguel Paulista (Linha 12-Safira)

Estação Guarulhos-Cecap (Linha 13-Jade)

13/12, quarta-feira: das 09h às 17h

Estações Suzano (Linha 11-Coral)